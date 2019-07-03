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﻿勝在有方——加州更好憑班利取勝

2019-07-03 列印
  「加州更好」季內三度於三班田草直路賽入位，季中評七十分時能跟「鑽得勁」和「新強勇駿」跑近而氣走初起之「競駿天驕」，如今看原來屬強組季軍。其後兩次的蹄下敗將「叫關健康」和「勞動創造」最近均入前兩名，水準高於季內贏四班此程之「大聚會」和「四千金」。看大前仗能在田草千二跟實力指標「友瑩囍」跑近，結合外地曾勝千四米，必有長力應付此程。季初谷草一千於劣勢下追近，戴眼罩後以前置跑法更易適應。

  「加州更好」是四歲法國自購馬，在外地只跑兩仗，用得不算多，六月中缺課數天後體重保持，雷神與東廄合作上名率高，憑班利可取得在港首捷。

方駿暉
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