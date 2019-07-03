﻿重點出擊——威武再現利跑新鮮

上日第七場爆出巨冷賽果，四十多倍「環保動力」跑第一，與廿多倍的「友好日子」構成連贏，按賠率推算應派彩近五千，惟結果大幅縮水約一半，有識之士大豐收了。查這兩駒休息逾半年，前駒更連晨課大閘也欠奉，筆者承認眼拙。事後查找原因，相信大抵是休後藉着較佳體力，以及憑新鮮感縮程賺級數，啟示現階段要特別留意久休馬。



現今三、四班短途賽的水準不太高，今次第七場「威武再現」上仗是三月廿三日在從化出賽，水準較難評估，之後未有上陣，但在晨課一直保持操練。看牠前仗跑谷草千二，因為臨門受阻才失三甲，頭馬「開心神駒」及「禾道駒」再出都有表現，可見賽事水準不俗。再看牠大前仗跑千四僅敗給「繽紛遊戲」，反映有點級數。此駒近兩季初出俱得第四，推算在新鮮感幫助之下，今仗應有好表現！



安西教練