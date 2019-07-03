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﻿伊仁絮語——綠色勁駒重啟勝門

2019-07-03 列印
  第三場「綠色勁駒」雖已兩年未勝，但上仗放至最後百五米才乏力，走勢明顯比前進步，今仗改由戰意鮮明的李寶利策騎，儘管騎練合作從未勝出，但排在上名率高達三成的一檔，今場又欠缺領放馬，預計牠應可輕鬆地取得領先，若騎師發揮得宜，有力憑藉評分之利而重啟勝門。

  第五場「紅褲日」愈見進步，四月中曾在谷草短途爆冷上名，可見窄場合腳法；上仗改爭泥地兼增程一哩，採取前領跑法，結果在最後百五米才被超越，長力已試準。今仗對手非強，可望突破。

Ian
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