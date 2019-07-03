  • 2019年7月3日 星期三
  • 27º
  • 97%
熱門： 立法會祥嫂逃犯條例木恩林鄭月娥

日報新聞 > 馬經

﻿翠絲過兩關——活力飛彈強配補中

2019-07-03 列印
　　第一場何良雙龍出海，「幸運大兄」夠快兼曾勝谷草一千，論穩健程度必較配潘頓的「做得好」為高，加上排三檔起步必可放出，再贏一次絕不出奇。冷腳要留意「暴風小子」，降班前已先戴眼罩，陣上又積極地搶前，似在測試前速，今次落班即選擇縮程，不可或忘。

　　第五場「活力飛彈」前次已在谷草出擊，奈何不幸地抽十二檔，莫雷拉早段力搶埋欄，期間浪費了不少氣力，最終仍取得季軍，演出已算合格。今次排二檔起步，形勢理想得多，最重要是此駒曾在好至黏地取勝，縱使場地起變化也能適應。今次由潘頓接手，可期補中頭馬。

珊翠絲
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd