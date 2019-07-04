  • 2019年7月4日 星期四
  • 28º
  • 91%
熱門： 逃犯條例立法會雪糕祥嫂港姐

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——熙仔谷戰獲用心教導

2019-07-04 列印
﻿馬場浮世繪——熙仔谷戰獲用心教導
Previous Next

　　陳嘉熙昨晚作谷草首戰，賽前只見其師父羅富全和教練高雅志都認真看待，帶同熙仔往跑道踩場，期間高雅志更不時講解，非常盡責。而最終熙仔亦憑「劍追風」贏馬，不負師父和高雅志的用心教導。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd