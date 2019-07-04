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﻿馬場浮世繪——大摩又贏只落後兩W

2019-07-04 列印
﻿馬場浮世繪——大摩又贏只落後兩W
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　　大摩近期贏馬不斷，繼剛回歸日中三元，昨晚則憑「活力飛彈」取得頭馬進帳，剛巧蔡約翰又無馬贏，如今兩人只差兩場頭馬，季內還有三次賽事，大摩絕對有權超前奪冠！

馬場浮世繪
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