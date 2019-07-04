﻿杜美爾首贏三W封王

昨晚杜美爾總共有五匹座騎，結果全數上名，當中「金飯碗」、「飛霸龍」及「非凡才子」都在其胯下報捷，騎者在港首度中三元兼做騎師王。至於潘頓則憑「精神威」及「活力飛彈」梅開二度，而首度跑谷戰的陳嘉熙憑鄭廄「劍追風」贏馬。



杜美爾昨晚憑「金飯碗」、「飛霸龍」及「非凡才子」贏馬，並且成為騎師王，他在頭場先贏「金飯碗」，練者霍利時指：「雖然『金飯碗』質素並非突出，但陣上演出穩定，而且途程性能廣泛，早前贏出一六五○米，今次又在一千米取勝，當然臨場天雨令場地稍輕鬆軟，以及鞍上人杜美爾發揮出色，亦有助此駒交出頭馬。」



至於杜美爾之後憑「飛霸龍」及「非凡才子」包辦第七口孖寶，前駒練者苗禮德說：「『飛霸龍』今仗前速不及對手，但杜美爾發揮出色，耐心等待到直路才全力衝刺，論馬其實也質素不俗，下季應該可以繼續交出好成績。」



此外，潘頓昨晚憑羅廄「精神威」及摩廄「活力飛彈」起孖，前駒今仗連捷，練者羅富全指：「『精神威』今仗排檔差兼負重磅，三歲馬來說考驗甚大，因此賽前未曾預計牠能夠輕鬆大勝。此駒跑田草也合腳法，之後部署要看過下季的賽期表才定奪。」



陳嘉熙谷戰即贏



其餘陳嘉熙昨晚停賽復出兼首度在谷中上陣，結果憑鄭廄「劍追風」贏馬。練者鄭俊偉說：「『劍追風』來投我倉的時候，無論狀態及各方面都已準備就緒，但上仗拼搏後，我認為要配牌仔減磅才有贏面，所以今仗很多謝羅富全，願意借出徒弟陳嘉熙策騎此駒，結果成功打開勝門。」



另一方面，蘇狄雄和何澤堯昨晚也有馬贏，前者為「無價寶」大熱掄元，練馬師何良說：「今晚雖然有雨，但『無價寶』所跑的只是第二場，相信場地受雨水的影響有限。此駒曾展現不俗能力，我與馬主都很愛惜，每次必操好才讓其上陣，我認為牠仍有進步空間，而且並非只擅跑谷草，田草也可應付。」



而何澤堯則為「自然君子」建功，練者方嘉柏說：「『自然君子』的馬主乃是我的好友，今仗贏馬我當然感到高興，此駒今次初配眼罩，沿途跑來較以往集中精神，雖然中途受阻失位，幸好仍能奮力上前，終點前在馬群之間上前，並且越過對手勝出，人馬都表現出色。」



記者：文傑、亨利