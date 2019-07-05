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﻿馬場浮世繪——季尾騎師例會添安全議題

2019-07-05 列印
　　現役全體騎師，昨日晨課後齊到馬會會所跟馬會高層開會，內容跟過往季尾的例會相若，例如提醒他們要在新馬季開鑼前兩星期回港備戰等事宜。今年較特別的題目，是馬會鑑於季內晨課和賽事中發生過不少生墮馬意外，故也借今次會議討論，提醒一眾騎師一旦遇有意外時，如何令傷者可立即得到最妥善的照顧，將受傷程度減至最低。

馬場浮世繪
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