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﻿馬場浮世繪——多多爭勝形勢樂觀

2019-07-06 列印
　　莫雷拉明日騎足十一場，其中「多多」上場增程跑二千米失敗，今次縮回跑千六米，他表示不懷疑該駒有長力，只是三歲馬需要較長時間成熟進步，加上剛戰受早段慢步速影響才落第而回，今次轉戰較短途程，排在有利的五檔，早段有望更輕鬆留力競跑，倘若步速正常，對牠更為有利，有力在此勝回一仗。

此外，「超然」上季曾在莫雷拉胯下贏泥地短途，今戰人馬重逢，騎者表示日前過檔考驗，對馬兒走勢感到滿意。此駒擅跑泥地短途，雖然這次要負重磅，但對手並非太強，故仍屬爭勝分子。

馬場浮世繪
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