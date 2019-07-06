﻿喜佳龍羽翼已豐

史卓豐明日只有五匹座騎，不過當中的「喜佳龍」近期在他胯下角逐田草千四米取得一冠一亞，今次再攻同程，史卓豐說：「『喜佳龍』踏入今年後進步很大，陣上演出亦隨即轉趨準繩，累積加分後，剛戰只僅一馬頸位不敵『利害了』，其實不足為辱。復課馬兒操練正常，上周二早上試泥閘後，日前再在大圈快試，全力為今戰作好準備。今次無論是途程、排位，以及負磅均合適，我會把握機會，為牠爭取今季第三場頭馬。」



史卓豐接着提到，「快利」季內多戰未能上名，但是經常所負不遠，顯示退化不太嚴重。明日「快利」跑在港唯一贏馬途程千二米，預計同場有馬扯快步速，此駒可採用最合適的留前鬥後跑法爭取最佳成績，希望牠能夠趁季尾贏回一場頭馬。之後史卓豐他又指出，「麯院風荷」近績普通，但過去跑千四米曾上名，今仗負磅不重及排一檔，有力拼入前列一席。



特約記者：文傑