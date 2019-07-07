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﻿頭號目標——喜佳龍今仗賺形勢

2019-07-07 列印
　　第十一場三班一四○○米。今次跑七草四泥，七場草地賽中有兩場是一千米直路賽，換言之轉彎途程只有五場，即不會壓地，而C欄是經常會有鴛鴦地的賽道，尾場很大機會有利直路走中外疊後追，而「金鎗六十」排一檔則隨時走不利跑線，大熱危危乎，造就博半冷W的良機。

　　中置型的後追馬中，「紀利雄星」獲田泰安選騎本來屬首選，但六月初曾缺課五天，不無隱憂。反而「喜佳龍」上仗負於「利害了」雖然稍令人失望，但畢竟前仗可後追擊敗以後勁強橫見稱的「健快聯盟」，而後駒接戰即補中，其頭馬水準怎計都出色。經上仗僅敗後，「喜佳龍」休息了一個月，期間操足兼有試閘，備戰全無放軟手腳迹象，今仗排六檔起步，若能切入二疊居中，直路有望賺中外疊有利場地一攻而破。

仲達
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