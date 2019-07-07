﻿勝在有方——精簡最好有力補中

「精簡最好」出道至今只跑了六仗，戴上開縫眼罩的首仗表現未算好，但其後除去頭罩而只戴此配備，即在田草千六入位，於內疊不利之路段跟得頗急，雙重劣勢下僅輸給形勢相對有利之「奔馳寶馬」和「陽光」，並能氣走其後一再跑得好之「活力飛彈」和「真跑得」，已知屬出色季軍。可能此役耗力稍多，再出跟跑而回。但最近於乾快地從外檔切入後放得甚快，頭三般造出1分10秒62，前置馬全部潰散，本身僅在最後五十米才被一步不蝕兼賺步速的「快樂實在」追過，能一齊拋離最近贏馬之「活力飛彈」，屬「單打獨鬥，賽績優秀」之亞軍。今隔三星期再出，體重僅微跌五磅，三歲馬仍在進步中，切入貼欄前置賺形勢後，如體力保持便有力出頭補中。



「快樂實在」上仗於雷神胯下賺快步速兼一步不蝕，但計總時間和姿態應有四班中上級水準，季內只跑三仗，大馬體重保持，雖然排檔大幅外移，但如形勢不差也可跟前駒串翻版Q。「幸運時代」上季尾曾在三班賺慢步速贏馬，減分夠多，回到四班起用潘頓，再戰田草千六可爭腳。



方駿暉