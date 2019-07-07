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﻿翠絲過兩關——幸運時代瞄準田草

2019-07-07 列印
　　潘頓近來頻頻為大摩效力，但今次一反常態，主要為賀賢服務，更一口氣策騎四匹賀廄馬，看動態必有瞄頭。

　　第六場「幸運時代」今季首度由洋將策騎，即配上人馬合作六戰五上名的潘頓，已有搏殺動靜。此駒很久未在田草上陣，今次減夠分降班即回師一戰得亞的田草千六，隨時殺大家一個措手不及。

　　第十場「安喜」自贏馬後，評分已升至新高位，要向上突破確有難度。但筆者念念不忘牠在554場次的強橫追勁，縱使該役得快步速之助，但末段能追回大片失地，其泥戰能力肯定不凡，今次勿因配上何澤堯而輕視。

珊翠絲
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