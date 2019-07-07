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﻿重點出擊——真先生決心泥料

2019-07-07 列印
　　第四場「真先生」的賽績主要來自谷草千二米，毫無疑問是谷草專家，最高成就更升至近百分水平。可惜歲月不饒人，這匹八歲老馬近兩季未能再入凱旋門，最大原因莫過於忠心肯跑，因經常所負不遠而令減分緩慢。今仗牠出戰過往六比零的泥地千二，幕後可能求減分為下季出擊鋪路，但若旨在減分，有必要強配潘頓嗎？

　　回看「真先生」上季兩戰泥地千二，頭馬分別是大熟大勇的「上簽」，以及今季兩度出外遠征的「藍天寶馬」，對手絕不簡單，其中在上季總場次243，更只以四分一身位落後「經典帝國」而僅失三甲，可見泥地並非不合發揮，只是當時評分過高而已。按此伸算，「真先生」現評七十二分，角逐泥地千二絕對有力一爭，今次復配潘頓，決心一拼！

安西教練
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