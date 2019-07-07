﻿重點出擊——真先生決心泥料

英國BBC表示，根據公開文件，以及對海外穆斯林家屬的採訪，有足夠證據顯示，中國當局正在新疆西部地區大規模擴建寄宿學校，將大批成年穆斯林關押在「再教育營」後，再將他們的子女送入這些寄宿學校，進行再教育。 報道指，在六十個獨立的訪談中，居住海外的父母或其他家屬都表示，自己家庭的子女在新疆失蹤。其中一名穆斯林母親表示，並不知道是誰在照顧自己的三個女兒，也無法聯繫她們。另一位母親則指，聽聞四個子女被帶到孤兒院。BBC估計，在新疆，有類似情況的穆斯林兒童超過一百人，且全是維吾爾人；而單單在一個鄉鎮，便有超過四百個兒童的父母被監禁，或者扣押在「集中營」。 報道又指，單在二○一七年，新疆...

2019-07-06