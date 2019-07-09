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﻿馬場浮世繪——三外籍倉主提早離港歇暑

2019-07-09 列印
　　馬季周日才煞科，但霍利時、蘇保羅和高伯新都急不及待，日前已先行離港提早放假，所以明晚谷戰，他們都不會在場督師。這三位練馬師明晚均有馬列陣，且各有牌面馬參戰，相信不會因倉主離港而無心戀戰。

馬場浮世繪
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