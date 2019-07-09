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﻿馬場浮世繪——大摩透露退休後或回鄉開倉

2019-07-09 列印
　　目前正為爭冠軍寶座努力的大摩，昨日接受澳洲墨爾本電台的訪問時透露，會在未來一年內，才決定來季當香港馬季煞科後，自己的退休動向，返澳洲開倉練馬會是選擇之一。他表示原因是至今始終未嘗訓練到馬匹在澳洲贏出一級賽，如最後決定在澳洲開倉，就一定選址在家鄉悉尼設廄。

馬場浮世繪
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