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﻿勝在有方——悅目星光返勝途再贏

2019-07-10 列印
　　「悅目星光」從七十七分高位插班，上季至今才於四、五班取得三冠兩亞一季，全部在谷草一哩取得，路有專長。今季初輕取四班，回氣兩場後，又在此程以佳速彈離翌戰贏馬補中之「永益善」，水準至少值四班頂。再出上到三班重配黃皓楠，遇當晚場地不利內疊前置，頭三段竟快達1分15秒14，放得頗急仍能跟「綠色有運」跑近而氣走略受阻之「合拍威龍」，此兩匹對手其後均能勝三班，其季軍能力值三班中上級。連拼後表現走樣可理解，其後轉跑七場其他路程，評分急回至五十五分。今仗終重遊最佳路程而回配贏馬拍檔，雖然體重稍降，仍跟上季贏馬時相若，內疊前置後如交出九成水準，足可第三度贏四班。

　　「夢幻戰士」剛戰中段加速上前，自造1分16秒83，仍能拋離實力指標「永益善」而得季軍，表現有進。三歲馬上了寶貴一課後排檔內移，正路爭勝主角。

方駿暉
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