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﻿翠絲過兩關——百勝龍善傳千里

2019-07-10 列印
　　第三場「善傳千里」轉入文廄後跑過六仗，近期出爭谷草千二已愈輸愈近，上回若非直路走位論盡，加上末段受阻，相信應能更為接近。今次排五檔起步可攻可守，末段若取位順利，有望取得頭馬。

　　六月二日的田草賽事，近內欄場地幾可肯定是不利路段，今次第九場「百勝龍」在當日走內疊蝕足全程，最終只負兩乘多，演出其實合格。此駒季內配何澤堯取得一冠一亞佳績，其後換人即表現走樣。今次人馬重逢出爭勝途，絕對不能忽視。

珊翠絲
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