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﻿伊仁絮語——晨曦飛馬質高可試

2019-07-10 列印
　　第一場「晨曦飛馬」上仗初試啼聲，排外檔起步之餘，早段又與對手碰撞而失地，儘管全程走外疊，但埋門仍收復不少失地，末段更造出最快時間，看來質素頗不俗。今仗由於潘頓選騎「寶山鷹」，帥權便落在史卓豐手上，馬兒吸取一場實戰經驗後，相信應有更進一步演出，可以一試。

　　第二場「金津輝煌」隔三日匆匆再出，剛戰跑嫌短的泥地千二也追入第五，表現甚佳。雖然牠今季未開勝門，但九戰得一亞一季，而且甚少大敗，可見五歲馬具備相當戰鬥力，現較上季勝時只高五分，近況亦穩定，今次回師勝途可謀突破。

Ian
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