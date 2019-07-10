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﻿重點出擊——悅目星光唔等下季

2019-07-10 列印
　　本季剩餘兩次賽事，近期馬圈熱話是冠軍練馬師之爭，筆者支持蔡約翰，但若閣下早前能捨「志在四方」而命中「水火風」，相信大摩更得你的歡心。上世紀九十年代，寶座之爭常出現簡炳墀鬥大摩局面，記得有一季度，大摩不但大幅拋離對手，更替廄內各駒全交出頭馬，相信此項紀錄難有人做到。

　　回說今次推介馬，第四場「悅目星光」季內先後兩捷，這兩仗的臨場票數非常硬淨，估計台前幕後應肚滿腸肥，現階段未必再急求功。但賽績顯示，此駒跑谷草1650米特佳，按理近仗在其他路程減分順利，沒必要在此刻節外生枝，今次突然回師勝途，似乎靜極思動。

　　目前「悅目星光」較季內第二捷時只高一分，回看該役早於對面直路已發力，然後就此直趨終點，觀乎騎法明顯胸有成竹。評分有利之馬，已有能力隨時起筷，未必留待下季。

安西教練
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