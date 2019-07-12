﻿馬場浮世繪——奧運馬房拜神韋達成焦點

舉行拜神祈福儀式，焦點自然集中在來季開倉並會在奧運馬房設廄的韋達身上。昨日韋達偕妻與副練薛順強出席，並獲幾位支持他的馬主，以及前練馬師王登平這位多年好友撐場，而在奧運馬房設廄已久的鄭俊偉亦有份參加。至於霍利時則因已離港放假，故此由副練戴兆麟代表出席。馬會高層方面，賽馬事務執行總監夏定安、賽馬業務及營運總監利達賢都有到場，場面熱鬧。



這次奧運馬房的拜神儀式，是馬會應練馬師的要求安排，性質有別於每季開鑼前各倉口自行拜神祈福，所以地點也不在馬房內，而是在奧運馬房的大門口。主持儀式者，是近年專為馬會主持所有拜神祈福儀式的著名風水大師龍景銓。



焦點人物韋達在儀式上就表示，他了解到馬會既會為練馬師提供此服務，於是他亦主動參與，希望開倉成軍的工作順利，之後運作亦人馬平安。韋達又透露，估計稍後正式收馬時，新舊馬匹的總數會介乎四十至五十匹之間，所以肯定仍有空位招攬支持。



馬場浮世繪