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馬場浮世繪——潘明輝適宜策騎出賽

2019-07-13 列印
　　自由身騎師潘明輝於七月十日星期三的跑馬地賽事期間，因左手受傷而未能繼續作賽。馬會首席醫療主任昨早證明，潘明輝現已無恙，適宜履行其周日沙田賽事的策騎聘約。

馬場浮世繪

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