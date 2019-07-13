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馬場浮世繪——日本拍賣會成交價創新高

2019-07-13 列印
　　日本競走馬協會七月精選拍賣會，已於上周一起一連兩日在北海道北方優駿公園舉行，在首天的周歲馬拍賣會，前名駒「賞月」的馬主近藤利一以超過二千五百六十多萬港元購入編號五十一號，一匹出自父系「大震撼」並與一五年最佳三歲雌馬「覓奇妃」同母的幼馬，創出該拍賣會史上周歲馬的最高成交價。而今季拍賣會平均售價為三百四十八萬多元，較去年上升百分之五點一。

此外，澳門賽馬會執行董事兼行政總裁李柱坤，於次天未足歲馬匹拍賣會上，以接近六百五十萬港元購入一匹出自前馬王「龍王」的雌馬，他過去幾年都曾在此拍賣會入貨，且取得良好成績，眼光相當獨到，且看這匹雌馬日後服役時能否再創佳績。

馬場浮世繪

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