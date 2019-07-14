﻿勝在有方——幸運時代繼續向好

第三場四班一四○○米。「都市神話」跑了三季仍是處女馬，而且期間跑了七次第二，到底是純粹黑仔，或是有甚麼內在問題導致總是鬥輸，筆者難以釐清，所以每次推介此馬時，都經過一番掙扎。 不過換個角度，「都市神話」今季首兩仗在千四米僅負跑第二，都是蝕了形勢，首仗是蝕了慢步速才追不及領放的「軒轅齊飛」，之後一仗則是走不利的三疊才僅負，可想像只要一次讓牠有正常的際遇，要在四班贏馬應非如此困難。 上仗，「都市神話」休後復出，理論上佔了體力優勢，但成績卻未如人意，可歸咎於當日模式較利在直路走中外疊衝刺，而牠卻是全程沿內欄競跑；其次是此駒歷來多次上名，大部分時間都是配前列的大師傅，明顯是需要一些...

2019-07-14