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﻿勝在有方——幸運時代繼續向好

2019-07-14 列印
　　「幸運時代」上季於四班打疊四仗入三甲後，上到三班也能輕取當時甚銳之「歡喜心」和季內能勝三班賽之「星運判官」，即使是賺了偏慢步速，都已證明夠三班。但自從右前腳不良於行後，今季初轉趨沉寂。直至上仗回到四班跑田草千六，遇上偏快步速，本身跟得算急，自造1分11秒52，竟也能拋離實力指標「多多」和「快樂實在」，結合總時間比三班標準時間快0.47秒，屬出色頭馬。以廄侶「威力名城」、「盈華盛甲」和「轉數高」近期由蟲變龍後都可打疊好計，今次回到三班少負十三磅，對手體力和評分相對消耗較多，季內用得少之壯年馬可像上季般打疊入前兩名。

　　「傲風雲」季初亦以佳速狂勝四班同程，實力比「開懷大少」有過之而無不及，沒理由不夠班。剛戰慢步速兼內疊路段不利才敗，久休次仗有足夠體力爭W。「蟲草之星」回師田草有潘頓之助，同程四戰三次入Q，又可重現路程專家本色。

方駿暉
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