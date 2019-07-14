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﻿翠絲過兩關——春風得意強配求功

2019-07-14 列印
　　第三場「春風得意」上回是筆者推介馬，有人話何廄此類露光馬未必會出擊，最終在蘇狄雄胯下愈跑愈斜，仍可取得殿軍，足證馬兒確有實力，真是想收都收唔埋。今次立即換上潘頓，應有心求煞科前勝回一仗，值得再追。

　　第七場「極速王」早前跑谷草，筆者一再留意其走勢，因為牠在港首戰所展現的追勢確實悅目。不過，此駒跑至上仗才入位，可能是沙田跑道較寛闊，較為適合發揮。以牠上回不敵「忠心勇士」的水準放在此組，毫無疑問是牌面馬，有力打開勝門。

珊翠絲
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