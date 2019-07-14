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﻿伊仁絮語——劍聶風一放到底

2019-07-14 列印
　　第一場「劍聶風」雖然失準難靠，但今仗初降五班角逐，可望憑藉班利爭取久違的勝利。這匹五歲馬甚少在田草出戰，然而大前仗跑千四追入第五，該役即使出閘笨拙，導致早段落後甚遠，惟末段衝刺強勁，追至負於頭馬「帝勝之星」僅兩乘半。上仗改用前領策略，走至最後二百才告轉弱，表現有復甦迹象。牠上季贏馬時評六十三分，對比現時減至四十分，配陳嘉熙再獲十磅優惠，有力一放到底。

　　第二場「威水武士」上周日角逐千四，直路階段一度透出，僅在最後五十轉弱而失去位置，表現大有進步。這匹周歲價高達六十五萬澳元的三歲馬，仍有不少進步空間，勤跑之下評分一再調減，陣上走勢亦愈趨成熟。今仗縮程跑千二，繼續交由鬥志鮮明的杜美爾策騎，同場對手不多，僅得「越跑越好」新近贏馬，餘駒均三甲不入，預計排一檔的「香江世億」應會放頭，「威水武士」可輕鬆留守在內欄包廂位，只要發揮正常，應可為大摩帶來重要的勝仗。

Ian
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