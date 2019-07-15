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﻿馬場浮世繪——高瞻遠矚破班際時間

2019-07-15 列印
﻿馬場浮世繪——高瞻遠矚破班際時間
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　　昨日煞科戰焦點之一是練馬師冠軍之爭，頭場大摩憑「高瞻遠矚」先下一城，而此駒今仗不但打開勝利之門，而且打破田草五班千八米的班際紀錄時間，賽後大摩說：「『高瞻遠矚』以良好狀態出戰今仗，鞍上人潘頓發揮亦出色，起步即主動克服外檔守在中間位置競跑，之後提前在直路初段發力，結果愈走愈勁下帶離取勝。此駒質素不算超級，希望來季踏入四歲能夠更加強壯，可以在四班賽再贏一至兩場頭馬。」

馬場浮世繪
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