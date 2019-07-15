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﻿馬場浮世繪——吳定強入場撐志趣相投

2019-07-15 列印
﻿馬場浮世繪——吳定強入場撐志趣相投
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　　昨日是今季最後一戰，自然吸引了不少人入場，而前練馬師吳定強正是其一，他在第八場現身沙圈，原來是為了好友的「志趣相投」而來，可惜此駒最終以頸位僅敗，強哥未能拉頭馬。

馬場浮世繪
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