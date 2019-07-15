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﻿馬場浮世繪——田泰安三百W同歡樂

2019-07-15 列印
﻿馬場浮世繪——田泰安三百W同歡樂
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　　田泰安今季成績出色，取得超過八十場頭馬，打破個人在港的紀錄，而昨日騎者亦有好成績，分別憑「同歡樂」、「電路三號」及「悅裕」報捷，其中前駒是他在港第三百場頭馬，別具記念價值！

馬場浮世繪
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