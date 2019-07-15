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﻿馬場浮世繪——何澤堯韋達分別獲獎

2019-07-15 列印
﻿馬場浮世繪——何澤堯韋達分別獲獎
﻿馬場浮世繪——何澤堯韋達分別獲獎
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　　昨日馬季終結，多個獎項亦名花有主，其中何澤堯以五十五場頭馬奪得告東尼獎，也是個人頭馬最多的一季，成績大豐收。至於下季開倉的韋達，憑其在港十三度成為冠軍騎師的佳績，獲馬會頒發終生成就獎。

馬場浮世繪
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