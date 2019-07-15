﻿潘頓168W衞冕冠軍 方嘉柏田泰安三W 蔡約翰十一度封王

昨日馬季煞科戰有兩場盃賽，結果沙田一哩錦標由沈廄「協霸神駒」勝出，香港馬主協會錦標則由賀廄「百步穿雲」奪得。至於蔡約翰憑「首飾大聖」及「友瑩喜」起孖，最終以七十八場頭馬成為冠軍練馬師。其餘方嘉柏憑「全勝姿態」、「同歡樂」及「關鍵時機」中三元；而為「同歡樂」開齋的田泰安，之後另為東廄「電路三號」及「悅裕」建功，並且成為騎師王。



昨日是今個馬季的煞科戰，兩大焦點分別是大摩為爭冠軍練馬師而追逐蔡約翰，以及潘頓挑戰雷神的單季一百七十場頭紀錄，結果兩人都功敗垂成。本來大摩和潘頓在頭場有個好開始，攜手憑「高瞻遠矚」贏馬，可惜之後大摩再無馬贏，反而蔡約翰憑「首飾大聖」及「友瑩喜」起孖，最終第十一度在港成為冠軍，並且是連續四年封王。至於早已篤定成為冠軍騎師的潘頓，之後只能勝出「關鍵時機」，今季埋單贏馬一百六十八場。



至於昨日兩場盃賽方面，沙田一哩錦標由「協霸神駒」勝出，練者沈集成指：「『協霸神駒』在可以放頭，但來港後曾施手術，又要面對一群四歲馬精英，所以表現比較失色，不過牠近期演出已趨穩定，因此今次賽前我對牠也有一定信心。」



此外，方嘉柏昨日憑「全勝姿態」、「同歡樂」及「關鍵時機」中三元，練者賽後高興地說：「『全勝姿態』長期有健康毛病，我的馬房上下花了不少心機，去令牠保持好狀態，今仗趁對手較弱的五班賽取勝，實在令人感到安慰。而『同歡樂』來投時毛病很多，經常感到痛苦，多得馬房手足努力照料，我也告知馬主要有耐性，如今牠健康回復，跑過兩仗後開始更有信心，今次終於勝回一仗。此駒跑千四至千六米均合適，最重要是維持健康狀態。『關鍵時機』今季來港後即使陣上演出一直不差，但始終要時間成熟進步，今次降至四班賽角逐，早段步速正常及場地有利後上，都有助其爭勝。此駒仍有進步空間，來季在中長距離賽事應該繼續有頭馬見面。」



記者：文傑、亨利