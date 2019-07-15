﻿伊時論事——還有新星接班嗎？

近日英國溫布頓網球賽正火熱進行，男單賽事四強仍看到費達拿、拿度及祖高域等熟悉的名字，對於一眾網球迷來說，當然是一大喜訊，因為他們又可在賽場上看到這些巨星的風采。但另一方面，對於網球運動發展而言，卻未免令人擔心。在過去的十年，男子四大滿貫賽事的冠軍悉數由此三子奪得，間中才見到英國國寶級球手梅利或瑞士的華連卡等人爆冷奪魁。新星們如希臘的施斯柏斯及德國的薩維列夫也在不少賽事上成功「打大佬」，但他們始終在大賽時的表現卻未夠穩定。



男子網球界的現況與現時香港一哩馬壇相若。在過去的兩季，香港的一級一哩賽事均由馬王「美麗傳承」所壟斷，只有「四季旺」於上季的董事盃中能將「美麗傳承」擊敗，然而自該場勝仗後，牠卻未能增添頭馬。約翰摩亞早前指出來季其鎮倉寶仍會以本地舉行的一級賽為主要目標，當然也有遠征計劃，但繼「美麗傳承」後，又會有任何賽駒可以接棒嗎？



今季七戰六冠一亞，包括勝出三級賽獅子山錦標，並剛獲選為本季最佳新馬及最大進步馬匹的三歲賽駒「勝得精彩」，若能保持進度，也許有望在來季為香港馬壇的頂級一哩賽事帶來一番新景象。



Ian