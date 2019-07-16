  • 2019年7月16日 星期二
  • 29º
  • 86%
熱門： 沙田衝突逃犯條例消委會吉野家新城市廣場

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——羅富全周內派馬駐從化

2019-07-16 列印
　　從化馬場於歇暑期間仍開放，馬會早前通知八位未有在從化設倉的練馬師，可安排馬匹到當地操練至下月二日為止，然而因很多馬房員工都趁此時放假，從化馬場的工作人員數目亦吃緊，倘有關八廄還派馬到從化操練，難有足夠人手配合，加上沙田馬場的停機坪踱步圈亦一直開放，讓馬匹在月底大圈重開前維持適量操練，因此八位練馬師都決定不派馬北上操練。

　　此外，早前屬第二輪獲馬會批准在從化設倉的四位練馬師當中，丁冠豪、容天鵬和姚本輝都已先後派馬進駐，餘下來的羅富全亦將於本周內派馬北上。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd