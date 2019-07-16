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馬場浮世繪——何澤堯暑期英國客串

2019-07-16 列印
　　煞科後，一眾騎師都會悉數離港，但因為今年的暑假比較短，所以只有剛剛捧走告東尼獎的何澤堯會出外客串，目的地是英國，其他都選擇放假休息。冠軍騎師潘頓選擇往歐洲充電，行程是先往葡萄牙，然後轉往撒丁島及意大利。田泰安會先往南非，再轉到馬爾代夫，然後返祖家毛里裘斯。史卓豐則於昨日往泰國蘇梅島，為本月二十四日的婚禮作準備。

　　至於過去幾個暑假都在日本客串上陣的莫雷拉，今年就決定返回祖家巴西充電，並趁機盡情享受足球樂，周四更會現場欣賞法林明高對帕拉尼恩斯的巴西盃比賽。

馬場浮世繪

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