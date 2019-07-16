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馬場浮世繪——丁冠豪煞科後設宴聯歡

2019-07-16 列印
馬場浮世繪——丁冠豪煞科後設宴聯歡
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　　丁冠豪剛季新開倉即贏得三十八場頭馬，成績十分理想，為感謝廄內員工努力及馬主支持，剛周日的煞科宴完畢後，丁冠豪特別在馬鞍出某酒店的中菜廳設宴，丁冠豪偕妻款客，出席的除有新季會擔任其副手的李健華、新季轉往蔡約翰馬房工作的前副練周瑞麟及所有丁廄員工，還有與丁仔十分好友的葉楚航和多位嘉賓，場面熱鬧。

馬場浮世繪

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