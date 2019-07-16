﻿輝灑自如——賽馬吸引 在無常

十個半月的馬季終於結束，總結成績一如所料是審慎而樂觀，投注額增長稍放緩是意料中事，因為任何數字也不可能無限地持續增長，而且踏入二○一九年後，無論是世界還是香港本身的經濟環境，都明顯受到外力影響而動盪，熱錢愈少，自然會影響投注額的增長。



大概十年八載前，曾經聽過某知名財經前輩說過，如果當市道不景氣，反而會增加人們的博彩意欲，甚至是避險勝地，因為只要有充足資金，賽馬可以當成一個論或然率的投資活動，然而在最近幾年我們已不復見這個情況，是因為大趨勢又變了？還是他們終於發現賽馬並非或然率可以計算到的投資？



坦白說，如果賽馬真的是可以用計數來獲取盈利的運動，也不會一直可以吸引到人來參與，當中的變數和不可預測性，才是賽馬真真確確引人入勝之處呢！



朱鎮輝