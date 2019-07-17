馬場浮世繪——利達賢解釋新季賽期編排

馬會賽馬事務執行總監夏定安（圖右），偕賽馬業務及營運總監利達賢（圖左），昨晨在沙田馬場會所主持傳媒早餐會，席上公布新馬季賽期表、新馬季首三個月越洋轉播賽事安排，以及其他事項。新馬季將於九月一日開鑼，明年七月十二日結束，全季共編排八十八次賽事一如剛季。



新馬季賽期編排，特別在於九月一日開鑼後的周三即九月四日輪空無編谷中夜賽，利達賢解釋︰「馬會一直希望提供最精采和優質的賽事，但吸收過去年歇暑期較短的經驗，以致開鑼時很多馬匹仍未準備好出賽，令季初賽事出馬不足，因此我們決定在傳統的九月第一個周日開鑼後，押後一周才舉行首次谷草夜賽，讓練馬師有更多時間部署。」



至於新馬季的一月廿七日大年初三（周一）跑完沙田賀歲馬，緊接的年初五（周三）即舉行谷戰，利達賢亦有解釋︰「我們有留意到各界意見，故新馬季亦僅編了一次隔日賽期。這編排是基於『快活周三派對』（Happy Wednesday）已成國際品牌，是不少市民和海外旅客期待的節目，故今年新春期間才有此安排。」



利達賢亦公布了上季有關從化馬場的數據，他表示全季曾在從化受訓的馬匹，合共勝出一百零九場賽事，佔當地的馬匹總數百分之八點八五，比率高於沙田；而且由去年十二月至今年七月的成績相對理想，反映練馬師經季初幾個月的摸索，已經逐漸適應。



早餐會上，馬會亦公布上季贏馬最多的華將何澤堯於煞科後已即時去了英國，此行主要會為在彼邦北部設廄的冠軍級練馬師張仕頓策騎，亦會應邀參加下月十日在雅士谷馬場舉行的「識價盃」騎師對抗賽，巫顯東和蘇狄雄則會往澳洲客串。至於上季尾晨課時受傷的黃俊，馬會透露他正在康復中，但未必可趕及於新季初上陣。



另外，馬會將考慮在目前五位在澳洲受訓的學員中，挑選兩人於來季打吡後開始在港上陣，暫估計以劉泓和勞景暘的機會較大。



馬場浮世繪



