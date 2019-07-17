﻿鍊金手記——終身成就獎的迷思

一向以來，終身成就獎多數為表揚一些已退休或者接近退休，而對該行業有重大貢獻的人而設，如近年於金像獎頒予已淡出影圈的楚原及謝賢。
冠軍人馬獎多年來的終身成就獎得主，多為於季內退役的馬王，以往曾頒予愛倫及簡炳墀兩位退休練馬師。當然，若論身份，韋達以退休騎師身份奪得此殊榮亦無不可，不過此君來季仍於香港馬圈打滾，所謂的終身成就似乎言之尚早，加上同樣騎而優則練的告東尼卻未獲此榮譽，難怪不少馬迷感到突兀。
燈神
中港警方聯手閃電偵破元朗髮型屋外發生的謀殺案。涉嫌以利刀殺人後潛逃往內地的一名兇嫌，日前在內地被公安拘捕，昨天將他押到落馬洲口岸交給港警。負責調查的重案組探員將疑犯帶走調查。 消息稱，二十七歲姓張疑...
2019-07-17
美國總統特朗普表示，針對中國的關稅措施正在收效，並導致了中國經濟增長進一步放緩。內地《環球時報》則發表社評，指美國「老調重彈」，強調美方徵收的關稅是「由中方支付」，但眾所周知這種觀點「站不住腳」。此外，美國財長努欽表示，今個星期可望與中國貿易官員再次通電話。 國家統計局十五日公佈，第二季經濟按年增長百分之六點二，增速比首季減慢零點二個百分點，是二十七年以來最差季度表現。 特朗普在社交網站發文，表示向中國貨品加徵關稅，產生的影響很大，導致數以千計企業撤出中國，遷往無關稅的地方，所以中國想與美國達成貿易協議，甚至希望無破壞原本商談好的協議。他又指，美國收取來自中國數以十...
2019-07-17
美國財長努欽指當局關注社交網站facebook計劃推出的新加密貨幣Libra，認為可能被用作洗黑錢、人口販賣，甚至資助恐怖主義的違法活動。facebook則表示，在監管方面的擔憂得到解決之前，將不會推進其加密貨幣Libra的項目。 努欽周一在白宮直指這是一個涉及國家安全的問題，指使用加密貨幣的人，必須遵守相關反洗黑錢的指引。眾議院金融服務委員會周二會就Facebook發行加密貨幣舉行兩天聽證會。聯儲局主席鮑威爾上周已暗示，Libra可能要高度監管。 努欽認為，facebook在繼續推動Libra的計劃之前，必須先符合「非常高的標準」，並實施保障措施，避免淪為洗黑錢工...
2019-07-17
大埔滌濤山位置上與白鷺湖互動中心為鄰，被翠綠山林環抱，可享清幽怡人起居環境，舒適寫意。是次走訪單位為頂層複式戶，實用面積2240方呎，連780方呎天台，全屋裝潢富中式宮廷風格，洋溢古色古香感覺。 ...
2019-07-17
「巨無霸」新股百威亞太（1876）臨門一腳叫停上市計劃，令不少以現金或孖展認購其公開發售部份股份的投資者「損手」，要蝕認購手續費及孖展利息。港交所（388）去年已提及，將研究改革新股發行的T+5（即新...
2019-07-17
阿仙奴和拜仁慕尼黑在今夏轉會市場交投淡靜，但正是兩隊不變應萬變，陣中射手拿卡錫迪和羅拔利雲度夫斯基才可在舊隊友支援下，於季前熱身賽磨利腳風迎接新球季。兩人周三於國際冠軍球會盃美國站正面交鋒，勢必鬥得難分難解，不妨敲和局。 （無線 myTV SUPER App周四早上11:00直播） 拜仁今夏有老將洛賓和列貝利離隊，中堅曉姆斯亦重返多蒙特，他們只從轉會市場補充了守將班捷文柏華特和盧卡斯靴南迪斯，板凳深度略嫌不足。 拿卡利雲鬥射術 這支德甲班霸主在今次美國之旅只帶了十七位一隊成員，再加數名青年軍戰將，幸好一眾中場主力如堤亞高艾簡達拿、基拿比和哥列斯卡均有隨隊，可為羅拔利雲度夫斯...
2019-07-17
第三十屆《香港書展》今日（7月17日）起舉行，破紀錄吸引超過六百八十家展商參展！而書迷最關心的年度主題，今年為「科幻及推理文學」，勢必推動本港科幻及推理文學的閱讀風氣。文：Nancy圖：黃頌偉、Gar...
2019-07-17
45歲失婚已7年嘅陳煒，早前大方承認與6呎高醫生陳國強相戀，獲不少粉絲祝福。惟戀情公開不久，即有人爆料稱陳國強與前妻未離婚，直指煒哥為「小三」。事後陳醫生回應時Man爆護花，澄清與煒哥拍拖時已回復單身...
2019-07-17
過去個多月的反修訂《逃犯條例》遊行示威，多次演變成警民衝突，時局不穩的負面影響開始浮現。零售管理協會表示，大部份會員公司反映，在六、七月的營業額平均錄得單位數至雙位數跌幅，若情況持續，協會將修訂全年整體銷售額的預測為雙位數負增長。各方應想方設法，紓緩這一場社會亂局，否則今年稍後可能嚐到滯後而來的經濟苦果。 每年七、八月都是零售業的銷售旺季，但大型遊行活動在各區蔓延，不少飲食、零售業的生意下跌，主要原因，是社會紛爭不絕，大家心情難免受影響，外出消費意欲減弱。除了內部消費氣氛轉差，早前入境旅行社亦指出，來港內地旅客數量減少，反映不少人感到香港社會狀況緊張，暫時不來遊玩消費。 零...
2019-07-17
馬會賽馬事務執行總監夏定安（圖右），偕賽馬業務及營運總監利達賢（圖左），昨晨在沙田馬場會所主持傳媒早餐會，席上公布新馬季賽期表、新馬季首三個月越洋轉播賽事安排，以及其他事項。新馬季將於九月一日開鑼，明...
2019-07-17