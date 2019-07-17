﻿鍊金手記——終身成就獎的迷思

全季賽事剛於周日圓滿結束，馬會一年一度的冠軍人馬獎頒獎典禮亦於上周舉行，大部份獎項得主早已心中有數，未見有意外賽果，筆者唯獨對頒發終身成就獎予韋達感到多少奇怪。



一向以來，終身成就獎多數為表揚一些已退休或者接近退休，而對該行業有重大貢獻的人而設，如近年於金像獎頒予已淡出影圈的楚原及謝賢。



冠軍人馬獎多年來的終身成就獎得主，多為於季內退役的馬王，以往曾頒予愛倫及簡炳墀兩位退休練馬師。當然，若論身份，韋達以退休騎師身份奪得此殊榮亦無不可，不過此君來季仍於香港馬圈打滾，所謂的終身成就似乎言之尚早，加上同樣騎而優則練的告東尼卻未獲此榮譽，難怪不少馬迷感到突兀。



燈神