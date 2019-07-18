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﻿馬場浮世繪——羅理雅下周四停牌期滿復出

2019-07-18 列印
　　四十四歲的澳洲騎師羅理雅於去年四月被馬會揭發向馬主及練馬師以外人士提供出賽馬資料後，其十五個月停牌期將於下周三屆滿，他已急及不待，會於下周四在新南威爾斯省的甘柏拉馬場復出，暫時落實策四駒。羅理雅表示現時心情十分興奮，又謂已復課一段時間，目前狀態甚弗，認為按過往白德民、賈西迪和勞愛德都曾在策騎生涯中缺陣了一段長時間，而復出後都能取得佳績，所以對自己今次復出亦滿有期望。

馬場浮世繪
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