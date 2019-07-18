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﻿馬場浮世繪——葉森冠軍藍綠彩石突然退役

2019-07-18 列印
　　高多芬馬房自從成立以來，旗下首匹贏出英國葉森打吡的「藍綠彩石」，今年復出後，先在雅士谷馬場的二級賽夏域錦標跑第五，接著上周四在新市場舉行的威爾斯皇妃錦標跑包尾，兩戰表現都令人失望。因此，練馬師艾柏賓前日宣布該駒會退役轉作種馬，他謂即使馬兒健康正常，但與穆罕默德酋長討論後，為馬兒的長線利益，決定提前退役。

馬場浮世繪
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