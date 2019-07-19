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﻿馬場浮世繪——蔡明紹獲邀策滿貫精彩爭澳門打吡

2019-07-19 列印
　　正與家人外出度假的蔡明紹，日前接獲澳門練馬師馮耀正的邀請，於下周六在澳門氹仔馬場夥拍「滿貫精彩」出戰四歲馬一級賽澳門打吡。該駒兩周前剛贏出一場與澳門打吡同程的草地千八米賽事，贏馬功臣何華麟卻一早卜定騎「聖靈之都」爭打吡，於是幕後及練者決定邀請蔡明紹壓陣，目前只待紹仔答應，以及等澳門馬會牌照委員會批准便作實。蔡明紹去年亦曾在澳門打吡大賽日客串，並夥拍「玫瑰金」在打吡得第三。

馬場浮世繪
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