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﻿馬場浮世繪——紐西蘭最佳兩歲馬重金售香港馬主

2019-07-19 列印
　　紐西蘭傳媒報道，當地今季最佳兩歲馬Yourdeel已被香港馬主以重金購入。Yourdeel出自父系「一錘定音」，季內出賽六次得四冠一亞一季，包括勝出千二米一級賽Sistema錦標和千四米一級賽種馬錦標。該駒舊主表示，以目前紐西蘭的賽馬環境，實難以續留得住此馬而拒售；他又謂「一錘定音」的子嗣向來兩歲成績非突出，Yourdeel卻可在年僅兩歲的階段兩勝一級賽，證明實力非凡，前景十分樂觀。

馬場浮世繪
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