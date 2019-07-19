﻿張氏理論——馬季歇暑有必要

香港馬季暑假開始了，即有六個周末無馬跑，但到了第六個星期六，即八月二十四日，已舉行季前試閘嘉年華，而八月初亦有快操，到時也有馬匹新評分總編班。換言之，馬迷只是休息三幾星期，較七八十年代有三個多月暑假不同了。在澳門馬會開幕前，香港馬季是於五月尾或六月第一個周末煞科，七月一日公布總編班，七月中下旬開操，但近年是七月中才煞科。



有人認為不妨全年跑馬，但政府堅持要於七月中歇暑，作為冷卻期。港馬會曾考慮於港歇暑期安排轉播海外賽事，政府則堅持要過冷河，惟理據不夠充分，因為賭波可以全年無休，八月中就有英超開鑼了。而老張同意要歇暑，因為人馬都要分批休息也。



總之，以前香港馬季及足球球季是同步的，但近廿年已分道揚鑣。於八十年代，老張可於暑假內兩次飛到英國，每次兩三星期，仍有足夠時間準備新馬季，但近年只可作短程旅行了。



張福元