﻿馬場浮世繪——剛季騎師被罰次數銳減

馬季流流長，難免會有騎師陣上違規而被罰停賽。剛季競賽小組先後七十二次指控騎師不小心策騎，較前季的九十三次下跌百分之二十三，騎師被罰停賽的總日數則為一百五十三日，較前季的一百八十六日減少百分之十八；罰款總額由前季的一百二十七萬五千元，銳減至八十九萬五千元。



馬會賽馬事務執行總監夏定安表示，數字上反映大部分騎師剛季在陣上明顯更為小心翼翼，不希望因停賽影響到成績。夏定安又指，雖然騎師陣上總會犯規被罰，亦難以預計來季罰人的次數是否會進一步減少，但如果可以維持到剛季數字而不超越前季，已是令人滿意。他又謂所有罰款將撥入受傷騎師康復基金。



此外，剛季騎師被指控未有力策馬匹過終點的次數，亦由前季的四次跌至兩次，因此而被罰停賽的日數就由前季的十六日減至六日。



馬場浮世繪