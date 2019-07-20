﻿馬場浮世繪——英皇錦標戴圖理揀成全寶

被控於兩年前謀殺中國訪問學者章瑩穎的男被告克里斯坦森（Brendt Christensen），周四被法官判處終身監禁，不准保釋。 伊利諾州於二○一一年廢除死刑，但克里斯坦森是在聯邦法例下被起訴的，最高可被判死刑，但上述判決意味着他終於都免卻一死。克里斯坦森在犯人欄內垂下頭，當聽到判刑時，抬起頭回望坐在旁聽席上的母親及露出微笑。 章瑩穎的父親章榮高在透過傳譯員發表講話，要求克里斯坦森講出埋屍地點，讓家人把章瑩穎的屍骸帶回中國安葬。章榮高對克里斯坦森說：「如果你還有人性的話，請你停止折磨我們。請你讓我們帶瑩穎回家。」 二十六歲的章瑩穎以訪問學者的身份在伊利諾大學參與研究工作，而...

2019-07-20