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﻿馬場浮世繪——英皇錦標戴圖理揀成全寶

2019-07-20 列印
　　英國馬「晶瑩汪洋」上月勝出威爾斯親王後，國際評分一躍而升至一二七分，已成為目前全球最高分馬匹。不過面對下周六在雅士谷馬場舉行的二千四百米國際一級賽英皇錦標，戴圖理決定棄騎「晶瑩汪洋」，而揀騎兩屆凱旋門大賽冠軍「成全寶」爭標，「晶瑩汪洋」遂要換由杜俊誠主轡。後者表示有幸在大賽中獲得座騎已很難得，而有幸獲得「晶瑩汪洋」的帥印出戰這場英國大賽，更感欣喜若狂。

馬場浮世繪
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