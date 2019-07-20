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﻿馬場浮世繪——海都名門稍好轉未脫危險期

2019-07-20 列印
　　十多天前因腹絞痛被逼退役的去屆凱旋門大賽亞軍「海都名門」，目前仍未脫離危險期，不過近日情況漸有好轉，其練馬師郗國思則表示，對「海都名門」現階段的情況仍未敢過分樂觀，估計康復尚需一段頗長時間。

馬場浮世繪
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