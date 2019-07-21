﻿馬場浮世繪——匯合彩池下一目標法國

香港馬會和PMU合作的計畫倘成事，今年十月七日在法國隆尚馬場舉行的凱旋門大賽日，便大有機會如今年英國皇家雅士谷賽期般成立全球匯合彩池。但有關細節，例如屆時是將香港的注碼匯入香港彩池，抑或是匯入法國彩池，現時言之尚早。
馬場浮世繪
一名只有二十個月大患心肌病的男嬰許智愷上月成功換心，成為全港最年輕的換心個案。瑪麗醫院手術團隊形容，手術難度極高，因男嬰的心臟只有常人的七分一，七成心臟表面被四條大型泵管覆蓋或阻礙；經歷十小時手術，小...
2019-07-20
被控於兩年前謀殺中國訪問學者章瑩穎的男被告克里斯坦森（Brendt Christensen），周四被法官判處終身監禁，不准保釋。 伊利諾州於二○一一年廢除死刑，但克里斯坦森是在聯邦法例下被起訴的，最高可被判死刑，但上述判決意味着他終於都免卻一死。克里斯坦森在犯人欄內垂下頭，當聽到判刑時，抬起頭回望坐在旁聽席上的母親及露出微笑。 章瑩穎的父親章榮高在透過傳譯員發表講話，要求克里斯坦森講出埋屍地點，讓家人把章瑩穎的屍骸帶回中國安葬。章榮高對克里斯坦森說：「如果你還有人性的話，請你停止折磨我們。請你讓我們帶瑩穎回家。」 二十六歲的章瑩穎以訪問學者的身份在伊利諾大學參與研究工作，而...
2019-07-20
波斯灣緊張局勢持續升溫，美國總統特朗普證實，美國海軍一艘軍艦周四在霍爾木茲海峽附近遭一架伊朗無人機威脅，美艦採取行動把該架無人機擊落。這是繼數星期前伊朗擊落一架美軍無人機後，第二宗同類事故，令人擔心該區會發生更加嚴重的衝突。不過，在紐約出席聯合國會議的伊朗外長扎里夫表示，並沒有收到有關伊朗無人機被擊落的消息。 特朗普在白宮向記者講述最新一宗事故，抨擊伊朗作出「挑釁及敵對」行為，而美軍戰艦是出於自衞，把該架伊朗無人機擊落。他指出，發動攻擊的是美國海軍兩棲攻擊艦「博克瑟號」（USS Boxer）。事發之前，伊朗無人機飛到「博克瑟號」一千米範圍內，「博克瑟號」多次發出警告，要求無...
2019-07-20
鷹君旗下的大埔白石角臨海新盤朗濤，周四公佈首批150伙價單，包括一至三房戶，折實平均呎價13567元。計及最高21%折扣後，一房戶553.6萬入場，即日起收票及開放示範單位，並有機會於月內開售。 鷹君...
2019-07-20
聯儲局重磅官員齊聲放鴿，令市場預期儲局月底減息機會增加，加上內地科創板下周一啟動，刺激新經濟及科網股造好，恒指最多急升347點，高見28809點，創7月5日以來新高，收市升303點，報28765點，結束兩日跌勢，全周則累升293點；國指則漲124點，收報10909點，成交金額675億元。 港鐵盈警挫2.7% 上證指數中止連續三日跌勢，收報2924點，升0.8%；深證指數收報9228點，揚0.8%；兩市成交合計3500億元人民幣。 藍籌股普遍向好，夥寶馬年底於天津設立自動駕駛汽車計算中心的騰訊（700）升1.5%，收報361.8元；友邦（1299）創收市新高，收漲2.7%，報...
2019-07-20
周六國際冠軍盃將是夏薩特披上皇家馬德里球衣的第一擊，預計跟賓斯馬和雲尼斯奧斯祖利亞合組鋒線。夏神明早勢率銀河艦隊在美國德州休斯敦擊敗最近熱身賽表現平平的拜仁慕尼黑，直取皇馬客勝。 （無線85台、無線myTV SUPER App明早8:00直播） 夏薩特今夏如願登上銀河艦隊，據悉教練施丹在新球季已經打算以夏薩特、賓斯馬及雲尼斯奧斯祖利亞組成三叉戟，並在最近的訓練嘗試效果。隊友捷西斯華利祖大讚這名比利時星將︰「他令己隊的日常訓練變得不一樣，絕對是陣中非常重要的一員。」 拜仁五月尾友賽1:1和德丙的凱沙羅頓後，上場國冠盃遭阿仙奴絕殺負1:2，眾將明顯未在最佳狀態，今仗寧捧有夏薩特...
2019-07-20
身邊愈來愈多朋友愛上下廚，今次美亞廚具的「投奔初夏Cool啦啦」開倉活動，便正合姊妹們心意！由即日至8月18日（日），觀塘美亞廚具體驗店推出精選廚具優惠，貨品低至四折，讓慳家一族乘機入手優質廚具。 正...
2019-07-20
踏入書展又係寫真集出爐時，今年寫真女郎除咗有「元祖級」的溫碧霞和羅霖外，亦有一班生力軍加入，其中本地薑Cherry（楊卓欣）和Angus（張若錡），分別推出的《彼女育成計劃》和《錡遇》亦引起唔少粉絲注...
2019-07-20
榕榕和身邊的女性朋友，都十分坦誠地承認「女人是天生購物狂」！高級至奢侈時裝名牌，到平價的日常生活用品，不論自己是否買得起、有沒有需要，就是喜歡逛一通。程度有幾嚴重？例如早前某購物網站有減價，我們可以連...
2019-07-20
只計本地賽事而不計海外轉播賽事，剛季的一千二百零二億元的總投注額中，來自匯合彩池的海外注碼佔逾一百八十五億，當中又以英國的注碼最多，可謂舉足輕重。至於歐洲另一個對賽馬狂熱的國家法國，卻至今仍未跟香港賽馬會成為合作夥伴。有見及此，馬會市場及國際業務拓展執行總監張之杰，將趁今個暑假，全力爭取與法國投注機構PMU達成協議，務求在九月新馬季開鑼時，可將法國方面的注碼匯入到香港的大彩池內。 香港馬會和PMU合作的計畫倘成事，今年十月七日在法國隆尚馬場舉行的凱旋門大賽日，便大有機會如今年英國皇家雅士谷賽期般成立全球匯合彩池。但有關細節，例如屆時是將香港的注碼匯入香港彩池，抑或是匯入法國...
2019-07-21