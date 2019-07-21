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﻿馬場浮世繪——希威森南非騎師榜續領先

2019-07-21 列印
　　一八至一九年度的南非馬季，尚餘十日便結束，將於新馬季來港出任公司騎師的年輕好手希威森，周五在Fairview馬場梅開二度之後，今季頭馬數目增至二百一十二場，在騎師榜上仍以十一W的差距，領先於同日亦起孖的M也尼。但因兩人目前正全力搏殺，差不多一星期七日都會出賽，所以希威森仍未能鬆懈，必須繼續爭取頭馬進帳。至於暫贏一百八十三場頭馬排在第三位，勝出率卻最高的馬安東，由於並無穿州過省上陣，等於宣告放棄爭奪冠軍。

馬場浮世繪
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