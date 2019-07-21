﻿馬場浮世繪——希威森南非騎師榜續領先

只計本地賽事而不計海外轉播賽事，剛季的一千二百零二億元的總投注額中，來自匯合彩池的海外注碼佔逾一百八十五億，當中又以英國的注碼最多，可謂舉足輕重。至於歐洲另一個對賽馬狂熱的國家法國，卻至今仍未跟香港賽馬會成為合作夥伴。有見及此，馬會市場及國際業務拓展執行總監張之杰，將趁今個暑假，全力爭取與法國投注機構PMU達成協議，務求在九月新馬季開鑼時，可將法國方面的注碼匯入到香港的大彩池內。 香港馬會和PMU合作的計畫倘成事，今年十月七日在法國隆尚馬場舉行的凱旋門大賽日，便大有機會如今年英國皇家雅士谷賽期般成立全球匯合彩池。但有關細節，例如屆時是將香港的注碼匯入香港彩池，抑或是匯入法國...

2019-07-21