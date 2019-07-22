  • 2019年7月22日 星期一
  • 30º
  • 77%
熱門： 元朗暴力白衣人何君堯721衝突中聯辦

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——薛恩告別澳洲有馬贏

2019-07-22 列印
        獲馬會簽發新季公司騎師牌照的前悉尼冠軍騎師薛恩，前日在蘭域馬場作告別戰，結果夥拍華禮納馬房的Haut Brion Her交出了頭馬。雖然他在同日另一場賽事被裁定不小心策騎，須停賽五日，但對他來說全無影響。因為薛恩賽後將與家人前往維省度假，然後在下月八日隻身來港，為新馬季作好準備。

        薛恩表示今次來港客串，將是其個人從騎以來的最大挑戰，因為他對香港的馬匹和賽制都不認識，加上場場都要跟屬世界最佳騎師的潘頓和莫雷拉等較技，但他已作好準備接受挑戰，並希望藉此提升自己成為一位世界級騎師。

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd