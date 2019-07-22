﻿馬場浮世繪——星捕手贏愛爾蘭橡樹

戴圖理將於周六策騎「成全寶」在雅士谷馬場出戰英皇錦標，而他於周五先在愛爾蘭卻拉馬場壯聲勢，夥拍與「成全寶」同主的「星捕手」贏出二千四百米的一級賽愛爾蘭橡樹大賽。是役，「星捕手」出閘後立即搶出，然後全程自造步速，至終點前六百米發力，就此率先衝過終點。岳伯仁馬房的「一閃而過」，今仗輸一個馬位跑第二。



「星捕手」的練馬師高仕登賽後坦言，由於愛爾蘭橡樹大賽的截止報名時間甚早，所以今仗是於繳付了四萬英鎊的候補報名費參戰，如今證明他和馬主都決定正確。「星捕手」今仗是繼上月英國二級賽列普谷錦標後，再次擊敗「一閃而過」，而鞍上人戴圖理的出色發揮亦值得讚許。



馬場浮世繪



